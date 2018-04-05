Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 farklı adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1.15 gram bonzai, 2.1 gram esrar, 10 adet uyuşturucu hap, 4.23 gram esrar, 47.5 litre kaçak rakı, 20 şişe kaçak içki ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirerek 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.V.K., A.B., ve Ç.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. N.B., isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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