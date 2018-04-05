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Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

AMASYA'da, polisin uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne...

Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
AMASYA'da, polisin uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 farklı adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1.15 gram bonzai, 2.1 gram esrar, 10 adet uyuşturucu hap, 4.23 gram esrar, 47.5 litre kaçak rakı, 20 şişe kaçak içki ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirerek 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.V.K., A.B., ve Ç.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. N.B., isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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