Amasya’da uyuşturucu hap operasyonu

Sinan HARMANCI / AMASYA, () - AMASYA’da ihbar üzerine, polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları otomobil içerisinde yaptıkları aramada 540 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine M.K. (32) yönetimindeki 05 AS 131 otomobili Merzifon Meray Kavşağı'nda durdurdu. Polis, aracın arkasına zulalanmış poşet içerisinde 540 uyuşturucu hap ele geçirdi. Aracın şoförü M.K. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinin ardından Merzifon Adliyesi'ne sevk edildi.
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Sinan HARMANCI / AMASYA, () - AMASYA’da ihbar üzerine, polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları otomobil içerisinde yaptıkları aramada 540 uyuşturucu hap ele geçirdi.