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Amasya’da TIR devrildi, şoför öldü

Sinan HARMANCI/AMASYA,() - AMASYA’da virajı alamayarak istinat duvarına çarpan TIR'ın şoförü 47 yaşındaki Cemalettin Gülmez yaşamını yitirdi. Kaza, bugün sabah 08.30 sıralarında Amasya-Tokat karayolunun 13'üncü kilometresi Kapıkaya...

Amasya’da TIR devrildi, şoför öldü

Sinan HARMANCI/AMASYA,() - AMASYA’da virajı alamayarak istinat duvarına çarpan TIR'ın şoförü 47 yaşındaki Cemalettin Gülmez yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün sabah 08.30 sıralarında Amasya-Tokat karayolunun 13'üncü kilometresi Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. Tokat'tan Amasya yönüne giden Cemalettin Gülmez yönetimindeki 66 LU 301 plakalı TIR, virajda savrularak istinat duvarına çarptı. Takla atıp devrilen TIR'ın sürücüsü Cemalettin Gülmez kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılırken, ölen sürücü Cemalettin Gülmez'in cenazesi Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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