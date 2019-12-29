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Amasya’da sahte alkole 1 gözaltı
AMASYA'da polis tarafından bir işyerine yapılan baskında 60 litre sahte alkol ve 171 anason aroması ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçak ve sahte içkiye yönelik uygulamasında,...
GÜVENLİK 29.12.2019, 09:51
AMASYA'da polis tarafından bir işyerine yapılan baskında 60 litre sahte alkol ve 171 anason aroması ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçak ve sahte içkiye yönelik uygulamasında, şüpheli F.G.’nin iş yerine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramada, 2 ayrı koli içindeki bidonlarda 60 litre sahte alkol ve 171 anason aroması ele geçirildi. Polis kaçak alkollere el koyarken, şüpheli F.G., gözaltına alındı.
Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçak ve sahte içkiye yönelik uygulamasında, şüpheli F.G.’nin iş yerine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramada, 2 ayrı koli içindeki bidonlarda 60 litre sahte alkol ve 171 anason aroması ele geçirildi. Polis kaçak alkollere el koyarken, şüpheli F.G., gözaltına alındı.
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