Amasya’da PKK’ya üyesi 1 kişi tutuklandı

SULUOVA,(Amasya), () - AMASYA’nın Suluova İlçesi’nde terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.D. tutuklandı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mardin Dargeçit Sulh Ceza Mahkemesi'nin terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı çıkardığı S.D.'nin, Suluova İlçesi TOKİ inşaatlarında çalıştığını belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla S.D.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
SULUOVA,(Amasya), () - AMASYA’nın Suluova İlçesi’nde terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.D. tutuklandı.