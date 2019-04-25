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Amasya’da ölüm teğet geçti, o anlar güvenlik kamerasında

AMASYA'da karşıya geçmek için iki yolun arasında bekleyen yaya, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, pazar günü merkeze bağlı Boğazköy...

Amasya’da ölüm teğet geçti, o anlar güvenlik kamerasında
AMASYA'da karşıya geçmek için iki yolun arasında bekleyen yaya, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, pazar günü merkeze bağlı Boğazköy mevkii otogar kavşağında meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, soğuk havada, elleri montunun ceplerinde, çift yönlü yolda karşıya geçmek istedi. Bu kişi diğer yönden gelen araçların geçmesi için iki yol arasında beklemeye başladı. Ancak bu sırada, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yolun solundaki bariyerlere çarptı. Yayanın altında kalmaktan şans eseri kurtulduğu TIR, bir süre bariyerlere çarparak ilerleyip, durdu.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. 

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