Amasya’da koyun kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

AMASYA’nın Merzifon İlçesi’nde otomobilin koyunlara çarpması sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. 2 kişi yaralandı.

Olay dün gece Amasya’nın Merzifon İlçesi'nde meydana geldi. Volkan U. yönetimindeki 05 LC 700 plakalı otomobil, Sarıköy civarında Lütfü Ekim'e ait koyunlara çarptı. Sürüdeki 2 koyun telef oldu. Bunun üzerine Lütfü Ekim ve otomobil sürücüsü Volkan U. arasında kavga çıktı. Kavgaya Ekim’in kardeşi Öner ve babası Sebahattin Ekim'in de geldiğini gören Volkan U., baba ve çocuklarına belinden çıkardığı tabancasıyla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Lütfü Ekim, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan baba ve kardeş ise Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Volkan U. ve babası Ali U.’yu gözaltına aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.