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Amasya’da bonzai operasyonu: 2 gözaltı

AMASYA Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü 64 gram bonzai ele geçirdi. Olayda 2 kişi de gözaltına alındı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri H.İ.İ.’nin İstanbul’dan...

Amasya’da bonzai operasyonu: 2 gözaltı
AMASYA Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü 64 gram bonzai ele geçirdi. Olayda 2 kişi de gözaltına alındı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri H.İ.İ.’nin İstanbul’dan 64 gram sentetik kannabinoid (bonzai) getirerek piyasaya süreceği yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmada Ö.İ.’nin İstanbul'da yaşayan akrabası H.İ.İ.’nin yolcu otobüsü ile spor çantası içerisinde bonzai getireceğini belirledi. 
Otogarda otobüsten inen H.İ.İ., akrabası Ö.İ. ile buluştu. Bu sırada polis, iki kişiyi de durdurup arama yaptı. Yapılan aramada spor çanta içerisinde 64 gram bonzai ele geçirildi. 
H.İ.İ. ve Ö.İ. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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