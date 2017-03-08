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Amasya’da 850 gram bonzai ele geçirildi

AMASYA’da polisin yaptığı operasyonda 850 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerinde...

Amasya’da 850 gram bonzai ele geçirildi
AMASYA’da polisin yaptığı operasyonda 850 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerinde M.A.Ö., F.K. ve M.A.G.'nin İstanbul’dan uyuşturucu getirecekleri ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, 19 plakalı aracı Amasya il sınırı girişinde durdurdu. Aracın torpido gözünde, içerisinde bonzai olduğu tahmin edilen 2 sigara ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. M.A.Ö. ve F.K. olay yerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
M.G.A.’nın da M.A.Ö. ve F.K. ile İstanbul’a gittiği bilgisi üzerine takibini devam ettiren polis, onu M.G.A’nın diğer şüphelilerin yanında olmadığını tespit etti. Şüphelilerin uyuşturucuyu ilçelere başka yollarla sokmaları tahmini üzerine tekrar harekete geçen ekipler, Gümüşhacıköy İlçesi uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı. Kimlik kontrolünde M.G.A. yakalandı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada 850 gram bonzai maddesi ele geçirildi. M.G.A. ile daha önce serbest bırakılan M.A.Ö. ve F.K. tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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