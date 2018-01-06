izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Antalya'ya gelen turist sayısı, 2017'de Ruslar'la 10 milyonu aştı
Antalya'da 14 milyon trust hedefi
 YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE İBB'DEN ÜCRETSİZ ÇEKİCİ
İBB'den yolda kalan sürücülere ücretsiz...
Başbakan Yıldırım' dan Maltepe' deki baba vahşeti için inceleme talimatı
Maltepe' deki baba vahşeti için...
IŞİD Hamas’a infaz videosu ile savaş ilan etti
IŞİD Hamas’a infaz videosu ile...

Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

AMASYA merkezli 3 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Amasya merkezli 3 ilde İl Emniyet Müdürlüğü ve Suluova İlçe Jandarma...

Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
AMASYA merkezli 3 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.
Amasya merkezli 3 ilde İl Emniyet Müdürlüğü ve Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası Amasya, Tokat ve Tunceli'de uyuşturucu ticareti yatıkları iddia edilen 10 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ve jandarmanın ortak düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde polis ve jandarma tarafından yapılan aramalarda satışa hazır 'fişek' olarak nitelendirilen paketler halinde toplam 18,38 gram esrar maddesi, 3 ses ve gaz fişeği atan tabanca ile 10 gaz fişeği, tek kırma tabir edilen tüfek ve 7.65 çapında tabanca mermileri ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314