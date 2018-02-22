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Amasya merkezli suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama

AMASYA merkezli suç örgütüne yönelik 4 ilde polis tarafından eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7’si çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Amasya merkezli olarak Şanlıurfa, İzmir ve Diyarbakır'da...

Amasya merkezli suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
AMASYA merkezli suç örgütüne yönelik 4 ilde polis tarafından eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7’si çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Amasya merkezli olarak Şanlıurfa, İzmir ve Diyarbakır'da faaliyet gösteren suç örgütüne 7 gün önce polis tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında tehdit, cebir baskı uygulamak suretiyle haksız kazanç elde etme, tahsilatçılık yapmak yağma ve sahtecilik' suçlarından 9 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 138 gram esrar, 4 sentetik hap, 4 tabanca, 45 çeyrek altın, dolandırıcılık için kullanıldığı iddia edilen 2 yarım altın, 3 av tüfeği, 42 av fişeği, 2 kurusıkı tabanca, 7.65 mm çapında 1 tabanca ve 3 adet 7.65 mm çaplı mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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