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Amasya merkezli FETÖ operasyonunda 15 gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA merkezli 2 ilde polis tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize...

Amasya merkezli FETÖ operasyonunda 15 gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA merkezli 2 ilde polis tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından Amasya ve Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi. KHK ile kapatılan şirket çalışanlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda  Amasya il merkezinde 11, Gümüşhacıköy ilçesinde 1, Suluova ilçesinde 1 ve Bursa'da 2 olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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