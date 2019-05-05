Amasya'dan kaçan DEAŞ'lı Erzincan'da yakalandı

ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla DEAŞ terör örgütü mensubu bir kişi yakalandı.Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından geçen iki gün önce düzenlenen DAEŞ operasyonunda yakalanamayan Irak uyruklu A.S.M.'nin, Erzincan istikametine kaçtığı tespit edildi. Alınan istihbarat doğrultusunda Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince Erzincan’ın Refahiye ilçe girişinde uygulama noktası kuruldu. Uygulama noktasına araçla girdiği esnada durdurulan Irak uyruklu DAEŞ terör örgütü mensubu A.S.M., polis ekiplerince yakalandı.Aynı araçta bulunan ve DAEŞ terör örgütü ile bağlantılı olabileceği düşünülerek, gözaltına alınan Irak uyruklu A.D.S, A.H.H, T.A.S, H.S.M. ve M.A.S. isimli 5 şüpheli hakkında ise güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.