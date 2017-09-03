Amasya'daki kazada ölen karı-koca toprağa verildi

AMASYA'da dün meydana gelen trafik kazasında ölen 5 kişiden Ahmet-Fatma Al çifti memleketleri Tokat’ın Turhal İlçesi'ne bağlı Çamlıca Köyü'nde toprağa verildi.Kaza, dün Amasya-Turhal karayolu Yeşilöz Köyü yakınlarında meydana geldi. Bayram tatilini geçirmek üzere İstanbul'dan bayram tatili için memleketleri Tokat'ın Turhal İlçesi'ne bağlı Arap Köyü'ne gitmek üzere yola çıkanların içerisinde bulunduğu 57 yaşındaki Bahattin Gedik yönetimindeki 34 RLZ 97 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Bahattin Gedik ile yanındaki 20 yaşındaki Rabia ve 56 yaşındaki Zehra Gedik ile 50 yaşındaki Ahmet ve 49 yaşındaki Fatma Al öldü. Kazada ölen 5 kişinin cesetleri hastanede otopsi ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi. Ahmet ve Fatma Al çiftinin cenazesi Turhal İlçesi'ne bağlı Çamlıca Köyü'nde öğle vakti kılınan namaz ardından köy mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Al çiftinin ailesi ve yakınları katıldı.AKRABALARINA SÜRPRİZ YAPACAKALARDIAl çiftinin cenaze törenine katılan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, çok büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını ifade ederek, "İki akraba ailemiz İstanbul’dan Turhal ilçemize geliyor. Buradaki akrabalarına sürpriz yapmak için geleceklerini haber vermiyorlar. Maalesef dün akşam elim bir trafik kazası sonrası hayatlarını yitirdiler" dedi. Aynı kazada ölen Bahattin, Zehra ve Rabia Gedik'in cenazeleri ilçeye bağlı Kayaören Köyü'nde ikindi namazı ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

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