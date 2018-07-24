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Amasya'da yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 24 yaralı

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yolcu otobüsünün, büyükbaş hayvan yüklü TIR'a arkadan çarptığı kazada, 24 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında Gümüşhacıköy ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Iğdır'dan İstanbul...

Amasya'da yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 24 yaralı
AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yolcu otobüsünün, büyükbaş hayvan yüklü TIR'a arkadan çarptığı kazada, 24 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Gümüşhacıköy ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Iğdır'dan İstanbul yönüne giden Metro Turizm’e ait Erol Kılıç (50) yönetimindeki 65 NZ 926 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden Halit Durmuş yönetimindeki 49 D 6428 plakalı büyükbaş hayvan yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sağ ön kısmında büyük hasar meydana geldi.
Kazada, otobüste bulunan Medine Sönmez, Güneş Sönmez, Buse Naz Bilge, Sude Naz Bilge, Seyfullah Bilge, Zeynep Sude Kıpıcı, Hatun Kıpıcı, Nisa Kıpıcı, Kemal Kıpıcı, Fatih Kıpıcı, Hediye Ağca, Bünyamin Yiğit Ağca, Dilara Ağca, Muhammed Ali Ağca, Esra Eskikurt, Nurgül Eskikurt, Yiğit Eskikurt, Kenan Eskikurt, Naim Samet Tayfur, Ahmet Taşkın, Feride Gül, Yaşar Yılmaz, Zeynep Rakıf Sıre ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. 24 yaralı, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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