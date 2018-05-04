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Amasya'da öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

AMASYA’da öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde Amasya’ya bağlı Gözlek köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezinden...

Amasya'da öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
AMASYA’da öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Amasya’ya bağlı Gözlek köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezinden Göynücek ilçesi yönüne giden Yener Özdemir yönetimindeki 05 M 4503 plakalı minibüs, Gözlek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan M.Ş.Ç., M.D., Ö.S., F.G., H.B.B., M.Ç., S. Ç., İ.Ç., H.K. ve M.D., yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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