Amasya'da, köyde yaklaşık 15 bin litre sahte içki ele geçirildi

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA merkeze bağlı Uygur köyünde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, yaklaşık 15 bin litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Uygur köyüne son bir ayda düzenlediği 3 operasyonda yüklü miktarda sahte içki ele geçirdi. Aynı köye yine operasyon düzenleyen ekipler, bu sefer de buldukları 3 bin 291 litre sahte içkiye el koydu. Köyde 10 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ayrıca sahte içki imalatında kullanılan 3 damıtma cihazı düzeneği, 7 bakır kazan, 20 litre kaçak votka, 12 kilo anason bitkisi ve bir ruhsatsız tabanca bulundu.

Operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 15 bin litre içkiyle ilgili şüpheliler hakkında toplam 337 bin 562 lira idari para cezası uygulandı, yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.

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