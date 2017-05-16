Amasya'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

AMASYA’da traktörle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Amasya merkeze bağlı Sevincer Köyü mevkiinde meydana geldi. Necmettin Gülsözlü yönetimindeki 31 KIG 22 plakalı minibüsle, Hüseyin Küçük’ün kullandığı 05 BC 584 plakalı traktör çarpıştı. Traktördeki Recep Keten, kaza yerinde hayatını kaybetti. Minibüsün sürücüsü Necmettin Gülsözlü, traktörün sürücüsü Hüseyin Küçük ve minibüste bulunan Ahmet Güven ise yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Keten’in cesedi de Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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