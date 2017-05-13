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Amasya'da kavga: 2 ölü

Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), (), AMASYA'nın Merzifon İlçesi'nde tarla sulama nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olay, bu akşam Amasya'nın Merzifon İlçesi Kayadüzü Mahallesi Belvar Yaylası'nda meydana...

Amasya'da kavga: 2 ölü

Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), (), AMASYA'nın Merzifon İlçesi'nde tarla sulama nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi av tüfeği ile vurularak öldürüldü.
Olay, bu akşam Amasya'nın Merzifon İlçesi Kayadüzü Mahallesi Belvar Yaylası'nda meydana geldi. Tarlaları yan yana olan 65 yaşındaki Salim S. ile 27 yaşındaki Emre A. arasında su nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine 67 yaşındaki Orhan Şahin ve 57 yaşındaki Seyfi Kaplan, komşularını yatıştırmak için araya girdi. Ancak bu sırada tüfeğini kapan Salim S., gruba doğru ateş etti. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Orhan Şahin ile Seyfi Kaplan yaşamını yitirdi.
Salim S. kaçarken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin arrdından Şahin ve Kaplan'ın cesetleri, otopsi için morga kaldırıldı.
Jandarma, Salim S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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