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Amasya'da 'güven ve huzur' uygulaması

AMASYA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Türkiye güven-huzur uygulaması' kapsamında vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimler yaptı. Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut’un koordinasyonuyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle...

Amasya'da 'güven ve huzur' uygulaması
AMASYA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Türkiye güven-huzur uygulaması' kapsamında vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimler yaptı.
Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut’un koordinasyonuyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün, 'Türkiye güven-huzur uygulaması' kapsamında, Hatuniye Mahallesi, Yüzevler Mahallesi, Kemal Nehrezoğlu Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, İstasyon Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Ziya Paşa Bulvarı, Kocacık Çarşısı mevkiinde yapılan kontrollerde şüpheli görülen vatandaşların GBT sorgulaması, işyeri aramaları ve araç kontrolleri yapıldı. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde, 1766 şahsa GBT sorgulaması yapılırken, 61 işyeri arandı. 48 araç ise kontrol edildi. Yapılan aramalarda, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek ve 1 bıçak ele geçirildi. Şüpheli görülerek GBT sorgulaması yapılan ve haklarında yakalama bulunan 4 şahıs yakalandı. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise araçlara 5 bin 600 TL trafik cezası kesildi.

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