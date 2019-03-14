Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...

Amasya'da fuhuş operasyonu: 19 gözaltı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde 'Misafir' adı verilen fuhuş operasyonunda, 7 yabancı uyruklu kadın ile aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet...

Amasya'da fuhuş operasyonu: 19 gözaltı
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde 'Misafir' adı verilen fuhuş operasyonunda, 7 yabancı uyruklu kadın ile aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 'Misafir' adı verilen operasyonda 11 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, 7 yabancı uyruklu kadın ile aralarında memur ve esnafın da yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı. Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan uyruklu kadınlar, sağlık kontrolü için Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kontrollerde, bir kadında cinsel yolla bulaşan 'frengi' hastalığı tespit edildi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328