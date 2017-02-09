Amasya'da FETÖ’den 6 kişi gözaltına alındı

MERZİFON (Amasya), () - AMASYA’nın Merzifon İlçesi’nde 6 kişi Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Amasya’nın Merzifon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla R.C., F.K., N.A., M.A., R.A. ve S.K. gözaltına alındı. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
MERZİFON (Amasya), () - AMASYA’nın Merzifon İlçesi’nde 6 kişi Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.