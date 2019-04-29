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Amasra'da, termik santral için yeniden ÇED toplantısı yapılacak

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), () - BARTIN'ın Amasra ilçesine, termik santral yapmayı planlayan şirket yetkilileri, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne yeniden başvurdu. ÇED toplantısının, 10 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi. Hattat...

Amasra'da, termik santral için yeniden ÇED toplantısı yapılacak

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), () - BARTIN'ın Amasra ilçesine, termik santral yapmayı planlayan şirket yetkilileri, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne yeniden başvurdu. ÇED toplantısının, 10 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi.
Hattat Enerji tarafından Amasra'ya yapılması planlanan termik santral, kül depolama sahası, kömür hazırlama tesisleri ve dolgu alanı ile rıhtım entegre projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci yeniden başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
'Bartın ili Merkez, Amasra ilçesi sınırları içerisinde Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Termik Santral ile Kül Depolama Sahası, Kömür Hazırlama Tesisleri ve Dolgu Alanı ile Rıhtım Entegre projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi başvuru dosyası halkın görüşüne açılmıştır. Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 10 Mayıs tarihinde halkın katılım toplantısı düzenlenecektir.'
HEMA tarafından Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da kurulması planlanan termik santral için verilen 'ÇED olumlu' kararının iptali için Bartın Platformu üyeleri, 7 Kasım 2016'da topladığı 2 bin 19 imzayla Zonguldak İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Zonguldak İdare Mahkemesi'nce 'ÇED olumlu' kararı iptal edilmedi. Bunun üzerine 2 bin 2 kişi, temyiz isteminde bulundu. Danıştay 14. Dairesi'nce, 22 Şubat'ta, Zonguldak İdari Mahkemesi'nin 20 Nisan 2018 tarihli kararının bozulması yönünde karar verildi.

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