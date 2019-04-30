Amanoslarda PKK patlayıcısı ve malzemeler bulundu

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, toprağa gömülü vaziyette, terör örgütü PKK'nın el yapımı patlayıcısı, gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (JÖH) timlerince, Amanoslar bölgesinde; terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda bölgede yapılan arama tarama faaliyeti sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 2 noktada toprağa gömülü vaziyette depo bulundu.

EYP DÜZENEĞİ BULUNDU

Çevre güvenliği alınarak yapılan incelemede, bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği, el telsizi, batarya, 2 adet telsiz parçası, şarj cihazı, 2 adet pil, 4 metre kablo, 5 adet ayakkabı, gömlek, bir çift çorap, tıraş makası, 3 adet şarjör kılıfı, 50 kilo un, kuru maya, çakmak, 4 adet naylon muşamba ve 1 adet balta ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise savcının talimatıyla yerinde imha edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca Terörle Mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edilmekte olduğu vurgulandı.



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