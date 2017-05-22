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Amanoslarda çatışma: 1 uzman çavuş şehit (3)

ŞEHİT MEMLEKETİNE UĞURLANDI Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç için Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Osmaniye Valisi Kerem Al, CHP Adana Milletvekilleri Zülfikar İnönü...

Amanoslarda çatışma: 1 uzman çavuş şehit (3)

ŞEHİT MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç için Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Osmaniye Valisi Kerem Al, CHP Adana Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve İbrahim Özdiş, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Adana İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz, Osmaniye İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, askeri erkan, kent protokolü ve şehidin yakınları katıldı.
Törende şehidin kızı 3 yaşındaki Asmin Ece hiçbir şeyden habersiz babasının fotoğrafını öperken eşi Seda Sevinç ise yardımla ayakta durabildi. Şehit Sevinç'in özgeçmişinin okunmasının ardından Adana İl Müftüsü Hasan Çınar dua etti. Törenin ardından şehidin cenazesi karayolu ile memleketi Malatya'ya gönderildi.

Salih ÜÇTEPE- Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()

 

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