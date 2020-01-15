Son Dakika
Amanoslarda 5 kilo TNT patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
GÜVENLİK 15.01.2020, 16:46
2
OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerinde sürdürülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü 5 kilo TNT patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
Jandarma ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, 14 Ocak'ta başlanan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç operasyonu kapsamında, merkez ilçe Amanos Dağları eteklerindeki Küllü Köyü Çatköy mevkisinde, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca kullanılan 2 noktada toprağa gömülü vaziyette depo bulundu.
TNT PATLAYICI BULUNDU
Gerekli çevre güvenliği alınarak yapılan incelemede, 5 kilo TNT patlayıcı madde, 5 kilo sıvı yağ, 2 kilo çikolata kreması, 6 kıyafet, 5 kilo zeytin, 10 kilo pekmez, tencere, çaydanlık ve 5 metre naylon ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise yerinde imha edildi. Bölgede, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.
Jandarma ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, 14 Ocak'ta başlanan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç operasyonu kapsamında, merkez ilçe Amanos Dağları eteklerindeki Küllü Köyü Çatköy mevkisinde, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca kullanılan 2 noktada toprağa gömülü vaziyette depo bulundu.
TNT PATLAYICI BULUNDU
Gerekli çevre güvenliği alınarak yapılan incelemede, 5 kilo TNT patlayıcı madde, 5 kilo sıvı yağ, 2 kilo çikolata kreması, 6 kıyafet, 5 kilo zeytin, 10 kilo pekmez, tencere, çaydanlık ve 5 metre naylon ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise yerinde imha edildi. Bölgede, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.
8°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Ocak 2020
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:19
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:07
|Yatsı
|19:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016