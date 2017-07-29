Amanoslar'daki orman yangınını söndürme çalışması sürüyor

HATAY'ın Dörtyol İlçesi Amanos Dağı eteklerindeki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında şu ana kadar 30 hektarlık alan zarar gördü.Amanos Dağları Beşikgöl ve Çökek Yaylası mevkilerinde iki farklı noktada dün başlayan orman yangınına, bölgenin sarp ve kayalık olması müdahaleyi zorlaştırıyor. 2 uçak ve 5 helikopterle havadan, 25 arazöz, 2 dozer ile 150 personelle karadan söndürme çalışması yapılan yangında şu ana kadar 30 hektarlık alan zarar gördü.Ekiplerin çok zor şartlar altında yangını söndürmek için seferber olduğunu belirten Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, çalışmalara Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'ten gelen takviye ekiplerin de destek verdiğini söyledi.

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