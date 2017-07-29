Amanoslar'daki orman yangınını söndürme çalışması sürüyor (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Dörtyol İlçesi'ne bağlı Amanos Dağı eteklerindeki Çökek ve Beşikgöl yaylalarındaki yangın kontrol altına alındı. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği orman yangınında ilk belirlemelere göre yaklaşık 35 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının kontrol altına alınmasında ekiplerin özverili çalışmasının büyük etkisi olduğunu, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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