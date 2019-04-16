Amanoslar'da, toprağa gömülü PKK'ya ait malzeme bulundu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, toprağa gömülü vaziyette, terör örgütü PKK üyelerince kullanıldığı değerlendirilen malzemeler bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (JÖH) timlerince, Amanoslar bölgesinde; terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda merkez ilçe Küllü Köyü sınırlarında bulunan Meydan Tepe bölgesinde arama- tarama faaliyeti yapıldı. Güvenlik korucusu, istihbarat, terörle mücadele şubesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin birlikte yürüttüğü operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü 1,5 x 2 santim ebatlarında ve yaklaşık 1 metre derinliğinde depo bulundu. Çevre güvenliği alınarak yapılan incelemede, 5 uyku tulumu, 1 panço, 3 branda, 35 kilo tahin, 10 kilo pekmez, 20 kilo beyaz peynir ve 40 kilo zeytin ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise savcının talimatıyla yerinde imha edildi. ​Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



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