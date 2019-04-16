Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile çürüttü
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile...
İmamoğlu: Maça gitmeme kimse engel olamaz
İmamoğlu: Maça gitmeme kimse engel...
İstanbul Akvaryum’a altın kategoride ‘Uluslararası Kalite Ödülü’ verildi
İstanbul Akvaryum’a altın kategoride ‘Uluslararası...
YSK, CHP'nin Maltepe itirazını görüşecek
YSK, CHP'nin Maltepe itirazını görüşecek

Amanoslar'da, toprağa gömülü PKK'ya ait malzeme bulundu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, toprağa gömülü vaziyette, terör örgütü PKK üyelerince kullanıldığı değerlendirilen malzemeler...

Amanoslar'da, toprağa gömülü PKK'ya ait malzeme bulundu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, toprağa gömülü vaziyette, terör örgütü PKK üyelerince kullanıldığı değerlendirilen malzemeler bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (JÖH) timlerince, Amanoslar bölgesinde; terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda merkez ilçe Küllü Köyü sınırlarında bulunan Meydan Tepe bölgesinde arama- tarama faaliyeti yapıldı. Güvenlik korucusu, istihbarat, terörle mücadele şubesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin birlikte yürüttüğü operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü 1,5 x 2 santim ebatlarında ve yaklaşık 1 metre derinliğinde depo bulundu. Çevre güvenliği alınarak yapılan incelemede, 5 uyku tulumu, 1 panço, 3 branda, 35 kilo tahin, 10 kilo pekmez, 20 kilo beyaz peynir ve  40 kilo zeytin ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise savcının talimatıyla yerinde imha edildi. ​Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328