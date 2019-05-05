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Amanoslar'da, PKK'ya ait toprağa gömülü mühimmat bulundu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü mühimmat bulundu. İl...

Amanoslar'da, PKK'ya ait toprağa gömülü mühimmat bulundu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü mühimmat bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (JÖH) timlerince Amanoslar bölgesinde sürdürülen terörle mücadele harekatı kapsamında, Yarpuz köyü Havşu Tepe Kansız Dere bölgesindeki operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen noktada toprağa gömülü mühimmat deposu bulundu. Çevre güvenliği alınarak, yapılan incelemede; 1 Kalaşnikof, 60 milimetrelik 5 tahrip havan mühimmatı, Rus tipi savunma el bombası, 10 adet RPG-7 roketatar anti personel mühimmatı, 17 adet RPG-7 sevk fişeği, farklı boyutlarda piyade tüfeği mühimmatı, 4 Kalaşnikof şarjörü, 4 Kalaşnikof şarjör kılıfı, piyade tüfeği gece görüş monta hamili ve 3 radyo anteni ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise savcının talimatıyla yerinde imha edildi. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

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