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Amanoslar'da eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist öldürüldü

OSMANİYE'de Amanos Dağları kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Amanos Dağları kırsalında PKK'lı bir grup teröristin eylem hazırlığında olduğu ihbarı üzerine...

Amanoslar'da eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist öldürüldü
OSMANİYE'de Amanos Dağları kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.
Amanos Dağları kırsalında PKK'lı bir grup teröristin eylem hazırlığında olduğu ihbarı üzerine bölgeye Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Taburu'nda görevli askerler sevk edildi. Güvenlik güçleri, dün akşam saatlerinde teröristlerle sıcak temas sağladı. Havadan da Kobra helikopterlerle ateş altına alınan 6 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Konuyla ilgili Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların aralıksız ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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