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Amanoslar'da çatışma: 1 asker şehit, 11 terörist etkisiz hale getirildi (2)

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU Hatay Valis Erdal Ata, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada yaralı askerin şehit olduğunu açıkladı. Bölgedeki arama tarama faaliyetleri sırasında yaralı bir teröristin açtığı ateş sonucu yaralanan...

Amanoslar'da çatışma: 1 asker şehit, 11 terörist etkisiz hale getirildi (2)

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU
Hatay Valis Erdal Ata, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada yaralı askerin şehit olduğunu açıkladı. Bölgedeki arama tarama faaliyetleri sırasında yaralı bir teröristin açtığı ateş sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu belirten Vali Ata, PKK'lıların, Afrin'e karşı misilleme hazırlığı içinde olduğunu bildirdi. Amanos Dağları'nda 11 teröristin etkisiz hale getirilmesinin 1992 yılından bu yana bölgedeki en kapsamlı operasyon olduğunu belirten Vali Ata, "Etkisiz hala getirilen teröristlerin 6'sının cesedine ulaşıldı. Bu teröristlerin eylem hazırlığı içinde olduğu saptandı. Afrin'e misilleme planlıyorlardı. TSK ve Emniyet güçlerine kaşın eylem planlıyorlardı ancak jandarmamız onlardan önce davrandı. Amanoslar'da  bir tek terörist kalmayıncaya kadar operasyonlara devam edeceğiz" dedi.

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