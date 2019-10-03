Amanoslar'da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı (2)

2 ASKER ŞEHİT

Hatay Valiliği'nce Belen ilçesinin Çerçikaya Mahallesi'nde, saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan 7 askerden sağlık durumu ağır olan 2 uzman çavuşun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, şehit olduğu açıklandı. Valiliğin açıklamasında, kazanın İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyon sırasında meydana geldiği kaydedilirken, yaralı 5 askenin tedavisi ise sürüyor.