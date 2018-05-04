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Amanos Dağları'ndaki yangın kontrol altına alındı

HATAY'da Amanos Dağları'nda 4 gün önce başlayan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Arsuz ilçesi Domuzburnu mevkiinde 4 gün önce nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle...

Amanos Dağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
HATAY'da Amanos Dağları'nda 4 gün önce başlayan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Arsuz ilçesi Domuzburnu mevkiinde 4 gün önce nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Hatay, Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfayesi müdahale etti. Alevlere 455 personel, 2 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. 100 hektardan fazla alanda etkili olduğu belirtilen yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdürdüğü açıklandı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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