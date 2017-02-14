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Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'da Amanos Dağları'nda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Hatay Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Amanos Dağları'nda geçen hafta özel...

Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'da Amanos Dağları'nda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.
Hatay Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Amanos Dağları'nda geçen hafta özel güvenlik bölgesi ilan edilmesinin ardından operasyon başlatıldı. Bugün öğle saatlerinde bölgede barınan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 1 uzman çavuş şehit oldu. Bölgede çembere alınan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışmanın sürdüğü belirtildi.

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