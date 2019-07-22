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Alzheimer hastası ormanda yaralı halde bulundu

Yılmaz KILIÇKAYA/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde konakladığı otelden ayrılarak kaybolan alzheimer hastası Ahmet Yener, ormanlık alanda jandarma ekiplerince bulundu. Adrasan turizm bölgesinde tatil yapan alzheimer hastası...

Alzheimer hastası ormanda yaralı halde bulundu

Yılmaz KILIÇKAYA/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde konakladığı otelden ayrılarak kaybolan alzheimer hastası Ahmet Yener, ormanlık alanda jandarma ekiplerince bulundu.
Adrasan turizm bölgesinde tatil yapan alzheimer hastası Ahmet Yener, dün saat 20.30 sıralarında konakladığı otelden dışaro çıktı.  Yener'in dönmemesi üzerine yakınları ve otel görevlileri durumu saat 23.50'de jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri önce plajlar ve liman bölgesinde hem karada hem de denizde vatandaşların desteğiyle arama yaptı. Gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, çalışmalarını sabah saatlerinde iz takip ve kadavra köpeği 'Gece'nin eşliğinde ormanlık alana kaydırdı. 
Ekipler, Ahmet Yener'i konakladığı otelin yaklaşık 5 kilometre uzağında, ormanlık alanda yaralı ve baygın halde buldu. 
Yaklaşık 3 metre yüksekten düşen  ve çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Yener, jandarma ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra sedyeyle karayoluna kadar indirildi. Ambulansa alınan Yener, Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. 

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