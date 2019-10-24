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Alzheimer hastası eşini sürekli unutkanlık yaşadığı için öldürmüş
KAYSERİ'de geçen yıl 10 Haziran'da kayıp ihbarı yaptığı alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı (52) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya (59) hastalığı nedeniyle sürekli unutkanlık...
GÜVENLİK 24.10.2019, 12:52
KAYSERİ'de geçen yıl 10 Haziran'da kayıp ihbarı yaptığı alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı (52) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya (59) hastalığı nedeniyle sürekli unutkanlık yaşaması nedeniyle eşini öldürdüğünü söyledi.
Kocasinan ilçesi Ahi Evran mahallesinde oturan emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya'nın, geçen yıl 10 Haziran'da kayıp ihbarı yapıp, televizyon programlarına çıkarak bulunmasını istediği alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı öldürdüğü ortaya çıktı. Mahallede kentsel dönüşüm kapsamında metruk binaların bulunduğu alanda eşini bayıltıp, yakarak öldürdüğü belirlenen Osman Yalçınkaya, polis tarafından gözaltına alındı. Yalçınkaya, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Polisin, kaybolduktan yaklaşık 16 ay sonra, titiz bir çalışmayla cinayeti çözdüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait kemiklerin bulunduğu alanın, evine yakın olması nedeniyle, eşi ve akrabaları üzerinde araştırma yaptı. Osman Yalçınkaya'nın, televizyon programlarına katılmasının yanında, eşi için oğluna kayıp broşürü hazırlattığı, belli aralıklarla polis merkezine giderek eşi hakkında bilgi olup olmadığını sorduğu belirlendi. Ancak, Osman Yalçınkaya'nın, eşine şiddet uyguladığı, özellikle hastalığı nedeniyle problemler yaşadıkları da saptandı. Bölgede 3 bin saat güvenlik kamera görüntülerini inceleyip, 350 kişi ile yüz yüze görüşme yaparak Osman Yalçınkaya'yı gözlatına alan polis, cinayeti çözdü.
'BEN UNUTTUM SİZ UNUTMADINIZ'
Osman Yalçınkaya'nın, sorgusunda eşini aile içi geçimsizlik yaşamaları ve alzheimer hastalığı nedeniyle sürekli unutkanlık yaşamasına sinirlendiği için öldürdüğünü söyledi. Yalçınkaya'nın kendisini yakalayan polislere de "Ben unuttum siz unutmadınız mı? 'Belediye orayı ev yapacağız' diye düzlemişti. Delillerle nasıl ulaştınız, beni bulamayacaksınız diye rahat rahat geziyordum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Kocasinan ilçesi Ahi Evran mahallesinde oturan emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya'nın, geçen yıl 10 Haziran'da kayıp ihbarı yapıp, televizyon programlarına çıkarak bulunmasını istediği alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı öldürdüğü ortaya çıktı. Mahallede kentsel dönüşüm kapsamında metruk binaların bulunduğu alanda eşini bayıltıp, yakarak öldürdüğü belirlenen Osman Yalçınkaya, polis tarafından gözaltına alındı. Yalçınkaya, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Polisin, kaybolduktan yaklaşık 16 ay sonra, titiz bir çalışmayla cinayeti çözdüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait kemiklerin bulunduğu alanın, evine yakın olması nedeniyle, eşi ve akrabaları üzerinde araştırma yaptı. Osman Yalçınkaya'nın, televizyon programlarına katılmasının yanında, eşi için oğluna kayıp broşürü hazırlattığı, belli aralıklarla polis merkezine giderek eşi hakkında bilgi olup olmadığını sorduğu belirlendi. Ancak, Osman Yalçınkaya'nın, eşine şiddet uyguladığı, özellikle hastalığı nedeniyle problemler yaşadıkları da saptandı. Bölgede 3 bin saat güvenlik kamera görüntülerini inceleyip, 350 kişi ile yüz yüze görüşme yaparak Osman Yalçınkaya'yı gözlatına alan polis, cinayeti çözdü.
'BEN UNUTTUM SİZ UNUTMADINIZ'
Osman Yalçınkaya'nın, sorgusunda eşini aile içi geçimsizlik yaşamaları ve alzheimer hastalığı nedeniyle sürekli unutkanlık yaşamasına sinirlendiği için öldürdüğünü söyledi. Yalçınkaya'nın kendisini yakalayan polislere de "Ben unuttum siz unutmadınız mı? 'Belediye orayı ev yapacağız' diye düzlemişti. Delillerle nasıl ulaştınız, beni bulamayacaksınız diye rahat rahat geziyordum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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