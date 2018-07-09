Alyansını boynuna asıp eşini son yolculuğuna uğurladı

Olay, Cumartesi günü merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'nde meydana geldi. Bağdat Hurma Tatlısı şirketinin sahibi Fatih Karaman, otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı. Yanına yaklaşan başka bir araçtan açılan iki el ateş sonucu başından ağır yaralanan Karaman'ın, tedaviye alındığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde, önceki gün beyin ölümü gerçekleşti.
AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI
Ailesinin organlarını bağışladığı Fatih Karaman'ın ameliyatla alınan iki böbreği, organ nakli için bekleyen uygun hastalara nakledilmek üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.
Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan Karaman'ın dayısı Yılmaz Sevinç ise tutuklandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Ailesi tarafından bugün morgdan alınan Fatih Karaman'ın cenazesi, Ulucami'ye getirildi. Burada, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaman'ın cenazesi, merkez Osmangazi İlçesi Çeltikköy'deki aile kabristanına defnedildi.
Cenazede Karaman'ın annesi Nejla Karaman ve eşi Yadigar Karaman'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Yadigar Karaman'ın evlilik alyansını boynuna takması, dikkat çekti.
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