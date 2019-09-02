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Alya, yaşama tutunamadı
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, yolun karşısında gördüğü babasının yanına gitmek için annesinin elini bırakıp koşan 4 yaşındaki Alya Erva Alkan, O.B.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan...
GÜVENLİK 02.09.2019, 10:27
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, yolun karşısında gördüğü babasının yanına gitmek için annesinin elini bırakıp koşan 4 yaşındaki Alya Erva Alkan, O.B.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan Alya, yaşama tutunamadı.
Kaza, 30 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde Serik- Belek yolunda meydana geldi. Belek Mahallesi'ndeki bir yakınlarının düğününe giden Alya Erva Alkan ve annesi, düğün sonrasında eve gitmek için yola çıktı. Alya Erva, bu sırada kendilerini almaya gelen babasını yolun karşısında görünce annesinin elini bırakıp, ona doğru koşmaya başladı. Yola giren Alya Erva'ya, O.B'nin kullandığı 07 MEY 61 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Alya Erva, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk, özel bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan Alya Erva Alkan, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Kaza, 30 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde Serik- Belek yolunda meydana geldi. Belek Mahallesi'ndeki bir yakınlarının düğününe giden Alya Erva Alkan ve annesi, düğün sonrasında eve gitmek için yola çıktı. Alya Erva, bu sırada kendilerini almaya gelen babasını yolun karşısında görünce annesinin elini bırakıp, ona doğru koşmaya başladı. Yola giren Alya Erva'ya, O.B'nin kullandığı 07 MEY 61 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Alya Erva, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk, özel bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan Alya Erva Alkan, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.
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