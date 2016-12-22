Alucra'daki çocuklara cinsel istismar davasına yayın yasağı

ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun) () - GİRESUN’un Alucra İlçesi’nde Kuran Kursu'nda öğretici olarak görev yapan ve çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan Halil İbrahim U., bugün Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı, davayla ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Alucra Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'nda yardımcı öğretici olarak çalışan Halil İbrahim U., cinsel istismara uğradığını iddia eden bazı çocukların velilerinin şikayetleri sonrasında yapılan araştırmaların ardından geçen 29 Ağustos'ta gözaltına alındı. Sorgusunun ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen Halil İbrahim U., 'çocuklara cinsel istismar' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.

Tutuklu sanık Halil İbrahim U. hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili iddianamesinin kabul edilmesi sonrasında Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Halil İbrahim U., bugün hakim karşısına çıktı.

Duruşma öncesinde konuyla ilgili olarak basın açıklaması yayınlayan Cumhuriyet Başsavcılığı, davayla ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurdu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Giresun İli Alucra İlçesi’nde meydana gelen çocukların cinsel istismarı olayı ile ilgili

olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından düzenlenen iddianame Şebinkarahisar Ağır

Ceza Mahkemesince kabul edilmiş olup; 12/12/2016 tarihinde Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmada mağdur çocukların daha fazla mağdur olmaması, çocukların menfaati ve yararı gereğince mahkemece CMK’nın 182. maddesi gereğince duruşmanın tamamının kapalı yapılmasına karar verilerek, CMK’nın 187/2'nci maddesi gereğince kapalı duruşma içeriği ile ilgili yayın yasağı getirilmiştir."