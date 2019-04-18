Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Altın ve yakut işlemeli halıyı satarken suçüstü yakalandılar

İsmail Hakkı SEYEN/BURSA, () - BURSA'da düzenlenen operasyonda, yurtdışından kaçak getirilen altın ve yakut işlemeli halıyı satma hazırlığında olan 6 şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birine ait iş yerinin de tarihi eser...

Altın ve yakut işlemeli halıyı satarken suçüstü yakalandılar

İsmail Hakkı SEYEN/BURSA, () - BURSA'da düzenlenen operasyonda, yurtdışından kaçak getirilen altın ve yakut işlemeli halıyı satma hazırlığında olan 6 şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birine ait iş yerinin de tarihi eser deposu olduğu ortaya çıktı.
Bursa İl Jandarma ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine, yurtdışından kaçak yollarla getirilen altın ve yakut işlemeli halıyı satmaya çalışan şüphelilere operasyon düzenledi. Kendisini müşteri olarak tanıtan jandarma halıyı almak için şüphelilerle bir araya geldi. Jandarma personeline halıyı satmak isteyen A.Y., K.M., E.K., T.Y., O.K. ve T.T. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan A.Y.'ye ait iş yerinde yapılan aramada, 180x120 ebadında altın ve yakut işlemeli bir halı, 1 el işlemeli insan figürlü metal mezar taşı, 1 tarihi Rumca baskılı kitap, 2 gözyaşı şişesi, 3 figürlü mermer heykel, 3 toprak kap, 1 metal yağdanlık, 2 tüfek, 1 toprak yağdanlık, 35 obje, 10 yabancı tarihi para, 140 sikke ele geçirildi. Sorgulanmak üzere karakola götürülen şüpheliler hakkında, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu, 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328