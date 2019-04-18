Altın ve yakut işlemeli halıyı satarken suçüstü yakalandılar

İsmail Hakkı SEYEN/BURSA, () - BURSA'da düzenlenen operasyonda, yurtdışından kaçak getirilen altın ve yakut işlemeli halıyı satma hazırlığında olan 6 şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birine ait iş yerinin de tarihi eser deposu olduğu ortaya çıktı.

Bursa İl Jandarma ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine, yurtdışından kaçak yollarla getirilen altın ve yakut işlemeli halıyı satmaya çalışan şüphelilere operasyon düzenledi. Kendisini müşteri olarak tanıtan jandarma halıyı almak için şüphelilerle bir araya geldi. Jandarma personeline halıyı satmak isteyen A.Y., K.M., E.K., T.Y., O.K. ve T.T. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan A.Y.'ye ait iş yerinde yapılan aramada, 180x120 ebadında altın ve yakut işlemeli bir halı, 1 el işlemeli insan figürlü metal mezar taşı, 1 tarihi Rumca baskılı kitap, 2 gözyaşı şişesi, 3 figürlü mermer heykel, 3 toprak kap, 1 metal yağdanlık, 2 tüfek, 1 toprak yağdanlık, 35 obje, 10 yabancı tarihi para, 140 sikke ele geçirildi. Sorgulanmak üzere karakola götürülen şüpheliler hakkında, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu, 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.



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