Altın ve yakut işlemeli halıyı satarken suçüstü yakalandılar (2)

1 MİLYON LİRALIK HALIYI 650 BİN LİRAYA SATACAKLARMIŞ

Bursa'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından kaçak getirilen altın ve yakut işlemeli halıyı satma hazırlığında olan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi hakkında '5607, 2863 ile 6136 sayılı kanunlara muhalefet' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin, savcılık ifadelerinde, halıyı Orta Doğu'dan getirdiklerini, değerinin 1 milyon lira olduğunu; ancak paraya sıkıştıkları için 650 bin liraya satacaklarını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()