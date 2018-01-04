Altın rafinerisine ait nakil aracını soyacaklardı

ÇORUM'da bir işadamına ait altın rafinerisinin dağıtım aracını soymak için hazırlık yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve bir süre önce siyasilerinde ziyaret ettiği işadamı Ahmet Ahlatçı'ya ait metal rafinerisine altın taşıyan nakliye aracının soyulmasına yönelik hazırlık yapıldığı bilgisine üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Aralarında söz konusu tesisin eski çalışanlarından S.G.'nin de bulunduğu 7 kişilik suç örgütünün deşifre edilmesi ve suçun önlenmesi amacıyla savcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, yağmalama suçunu gerçekleştirecekleri yönünde kuvvetli suç delillerine ulaşan ekipler, savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından 7 kişiyi yakaladı. Başka bir suçtan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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