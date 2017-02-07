Altgeçitteki cinsel saldırı güvenlik kamerasında

Edip TEKİN/BURSA, () - BURSA’da 34 yaşındaki S.H., adlı kadın gece evine giderken altgeçitte, iddiaya göre Hasan U.’nun cinsel saldırısına uğradı. Saldırı güvenlik kameralarına yansırken, Hasan U. gözaltına alındı.

Olay dün gece saat 23.40 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi’ndeki altgeçitte meydana geldi. Bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra Timurtaş otobüs duraklarında inerek Aktarhüssam Mahallesi’ndeki evine gitmek isteyen S.H., Altıparmak Caddesi Veledi Saray Cami’nin altındaki Ahmet Hamdi Tanpınar alt geçidini kullandı. İddiaya göre S.H.'yi takip eden Hasan U., sözle tacizin ardından kadını omzuyla itmeye başladı. Altgeçitte bir süre yürüdükten sonra duran ve kendisiyle konuşan S.H.’ye küfürler yağdıran şüpheli, alt geçidin sonunda S.H.’nin üstünü çıkarmaya çalıştı.

GÖREN BİR KİŞİ KAÇTI

Bu sırada S.H.’ye yapılan cinsel saldırıyı gören bir kişinin ise olay yerinden kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Kendisine direnen S.H.’yi yere düşüren şüpheli daha sonra uzaklaştı.

Saldırının ardından S.H.’nin telefonla yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri altgeçitteki iş yerlerinin kameralarını inceledi. S.H. saldıran kişinin Hasan U. olduğunu tespit eden Bursa Ahlak Büro ekipleri şüpheliyi Çekirge Mahallesi’nde yakaladı.

Daha önce de cinsel saldırıdan kaydı bulunan şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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