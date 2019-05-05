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Alt geçitte intihar girişimini polis engelledi

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, alt geçitte intihar girişiminde bulunan kadın, polis ekiplerince ikna edilip, indirildi.  Olay, dün gece, Ofis semtinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, alt geçide...

Alt geçitte intihar girişimini polis engelledi

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, alt geçitte intihar girişiminde bulunan kadın, polis ekiplerince ikna edilip, indirildi. 
Olay, dün gece, Ofis semtinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, alt geçide çıkarak, yola atlayacağını söyledi. Kadını duyan çevredekiler, alt geçide yaklaşıp, inmesi için ikna etmeye çalışırken, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, uzun süre konuşup, kadını ikna etti. Alt geçitten indirilen kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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