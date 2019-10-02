Son Dakika
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Bölgedeki esnafımız can ve mal güvenliği için tahliye edilmiş durumda
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI YILDIZ: BÖLGEDEKİ ESNAFIMIZ CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN TAHLİYE EDİLMİŞ DURUMDA
Alt geçidi kullanmadı, canından oldu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yakındaki alt geçidi kullanmayıp, karayolundan yolun karşısına geçmek isteyen Ahıska Türkü Khanifa İbragimova'ya (37) kamyonet çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbragimova, kurtarılamadı. Kaza,...
GÜVENLİK 02.10.2019, 17:35
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yakındaki alt geçidi kullanmayıp, karayolundan yolun karşısına geçmek isteyen Ahıska Türkü Khanifa İbragimova'ya (37) kamyonet çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbragimova, kurtarılamadı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde, Bursa- Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Khanifa İbragimova, yakında bulunan alt geçidi kullanmak yerine, karayolundan karşıya geçmek istedi. Ancak İbragimova'ya, Bilal A.'nın (50) kullandığı 16 N 8093 plakalı kamyonet çarptı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbragimova, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Bilal A. gözaltına alındı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde, Bursa- Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Khanifa İbragimova, yakında bulunan alt geçidi kullanmak yerine, karayolundan karşıya geçmek istedi. Ancak İbragimova'ya, Bilal A.'nın (50) kullandığı 16 N 8093 plakalı kamyonet çarptı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbragimova, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Bilal A. gözaltına alındı.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:14
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2