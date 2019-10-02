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Alt geçidi kullanmadı, canından oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yakındaki alt geçidi kullanmayıp, karayolundan yolun karşısına geçmek isteyen Ahıska Türkü Khanifa İbragimova'ya (37) kamyonet çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbragimova, kurtarılamadı. Kaza,...

GÜVENLİK 02.10.2019, 17:35
Alt geçidi kullanmadı, canından oldu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yakındaki alt geçidi kullanmayıp, karayolundan yolun karşısına geçmek isteyen Ahıska Türkü Khanifa İbragimova'ya (37) kamyonet çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbragimova, kurtarılamadı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde, Bursa- Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Khanifa İbragimova, yakında bulunan alt geçidi kullanmak yerine, karayolundan karşıya geçmek istedi. Ancak İbragimova'ya, Bilal A.'nın (50) kullandığı 16 N 8093 plakalı kamyonet çarptı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbragimova, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Bilal A. gözaltına alındı.

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