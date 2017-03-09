Alsancak'ta büfeye ateş edildi, 1'i müşteri 4 kişi yaralandı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobilden büfeye tabancayla ateş edilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Olay, saat 04.00 sıralarında Alsancak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 1382 Sokak'ta meydana geldi. Cadde üzerindeki büfeye bir otomobilden tabancayla kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırıda büfede çalışan 49 yaşındaki Şakin Arslan bacağından, o sırada büfeden alışveriş yapan 51 yaşındaki Şenol Nar karnından, yoldan geçen Cahit Umdu ile Kaan Tezer ise vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırganlar otomobille kaçarken, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ardından yaralılardan Arslan ve Nar, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, Umdu ve Tezer ise Dokuz Eylül Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı. Yaralılardan Nar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve kurşunlar üzerine parmak izi çalışması yapan polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma başlatıldı.

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