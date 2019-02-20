Alperen’in öldüğü gün düzenlenen doğum günü partisinin görüntüleri incelendi

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()İZMİR’in Çiğli ilçesinde, 3 yaşındaki Alperen Sakin’in unutulduğu anaokulu servisinde ölümüyle ilgili hakkında ihmal suçlamasıyla dava açılan öğretmen Nurcan A.’nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme hakimi, olay günü okul bahçesinde düzenlenen doğum günü partisi görüntüleriyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunun dava dosyasına ulaştığını ancak görüntülerde Alperen'in olup olmadığı yönünde bir tespit bulunmadığını bildirdi.

Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket Sakin ve Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören(47) ile rehber personel Dilara K.'ya teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Dilara K., ağlayan bir öğrenciyi alıp, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi. Acı olayın ardından, anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' suçlarından dava açıldı. Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen yıl 19 Temmuz'daki karar duruşmasında, Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan servis şoförü Taner İşgören 9 yıl, rehber personel Dilara K. 9 yıl, İşgören'in eşi ve anaokulunun sahibi olan Yurdagül İşgören 5 yıl, görevliler Arzu Gülmez 6 yıl, Bekir Gül 5 yıl, Ahmet Somun 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz edilen kararın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nce bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada anaokulunun sahibi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, servis şoförü Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, rehber personel Dilara K.'ya 5 yıl, Arzu Gülmez'e 2 yıl 6 ay, Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün ve Ahmet Somun'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Anaokulu öğretmenlerinden Nurcan A. hakkında ise 'ihmal' suçlamasıyla dava açıldı.

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Nurcan A., avukatı ve Sakin Ailesi'nin avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Duruşma hakimi, okul bahçesinde düzenlenen doğum günü partisine ait görüntülerde Alperen'in olup olmadığının belirlenmesi amacıyla istenilen bilirkişiye raporunun dava dosyasına geldiğini bildirdi. Bilirkişi raporunda doğum gününe ait görüntüler üzerinden tespitlere yer verildiği ancak Alperen'in görüntülerde olup olmadığına yönelik bir tespit bulunmadığı kaydedildi. Sakin Ailesi'nin avukatının bilirkişi raporunu incelemek üzere ek süre istemesi üzerine duruşma ertelendi.



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