Alpaslan Çelik'e 5 yıl hapis cezası (2)- yeniden

SURİYE'de düşürülen Rus uçağının pilotunun öldürülmesi olayından dolayı hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırılıp yeniden soruşturma başlatılan Alparslan Çelik'in de aralarında bulunduğu toplam 17 sanığın, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten İzmir 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı. Aralarında Alpaslan Çelik'in de bulunduğu 7 sanık 5'er yıl hapis ve 10'ar bin lira para cezasına çarptırıldı.Geçen yıl 31 Mart'ta polise yapılan ihbarda, İzmir'in Karabağlar İlçesindeki bir lokantada silahlı kişiler olduğu bildirildi. Lokantaya giden ekipler, Suriye'de düşürülen Rus uçağının pilotunu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik ile yanında bulunan 16 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 17 şüphelinin üzerlerinde, otomobillerde ve evlerinde yapılan aramada 5 makineli tüfek, 4 tabanca ve 2 telsiz ele geçirildi. '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' ve 'Harp silahı bulundurmak' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen zanlılardan Alparslan Çelik, İsmail Demir, Mustafa Develi, Asil Tırnova, Fatih Arnas, Bayram Karaarslan ve Murat Gezer tutuklanırken, 2 kişi denetimli serbestlik yasasından yararlandırılıp salıverildi, 8 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.İzmir 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada tutuklu sanıkların hepsi tahliye edildi. Alpaslan Çelik, başka suçtan hükümlü olduğu için cezaevinde kalmaya devam etti.Bugün yapılan beşinci duruşmaya, haklarında 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklardan, başka suçtan tutuklu Nurettin Yıldız, tutuksuz olan Çağlar Birdal, sanıkların avukatları Murat Üstündağ, Taşkın Kangal, Hüsnü Ylıdırım, Seda Ayaz Aksoy, Semra Özgün ve Mert Dinç katıldı. Sanık avukatları müvekillerinin suçsuz olduğunu öne sürüp, beraatlerini talep etti.Duruşmaya kısa bir süre ara verip, adından davam eden hakim, sanıklar Alpaslan Çelik, Asil Tırnova, Mustafa Develi, Fatih Arnas, İsmail Demir, Bayram Karaaslan ve Murat Gezer'i '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet'ten 5'er yıl hapis ve 10'ar bin lira para cezasına çarptırdı. Ayrıca Muhammet Ercan Bilir'i 1 yıl 6 ay ve bin lira para cezasına, İrfan Yiğit ve Süleyman Altıkaynak'ı 10'ar ay hapis cezası ve 400'er lira para cezasına mahkum etti. Yiğit ile Altıkaynak'ın cezaları 5 yıl süre ile ertelendi.Hakim, başka bir suç örgütü operasyonu kapsamında aranan Serkan Kurtuluş'un da aralarında bulunduğu diğer 6 sanığın beraatine karar verdi. Diğer sanıklardan sonra yakalanıp, ifadesi alınabilen İbrahim Çelik'in dosyasının ise ayrılmasını kararlaştırdı. Ayrıca sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.Sanıklar hakkında ayrıca 'usulsüz para toplamak' suçundan da soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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