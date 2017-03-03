Alparslan Çelik'in yargılandığı dava karara kaldı

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - SURİYE'de düşürülen Rus uçağının pilotunu öldürdüğü öne sürülen Alparslan Çelik'in de aralarında bulunduğu 18 tutuksuz sanığın, '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' ve 'Harp silahı bulundurmak' suçlarından 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir'de yargılandığı davaya devam edildi. Duruşma, bir sonraki celse karar verilmek üzere ertelendi.

İzmir 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan üçüncü duruşmaya, başka suçtan hükümlü Alpaslan Çelik, Avni U. ile başka suçtan Ereğli Cezaevi'nde hükümlü bulunan Erdi E., SEGBİS sistemiyle katılırken, tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile avukatları da hazır bulundu. İfade veren Avni U., "Ele geçirilen tüfek, silah, bıçak ve diğer eşyalarla benim hiçbir alakam yoktur. Ben sadece Alpaslan'ın geleceğini öğrenince arkadaşlarım Nurettin ve Çağlar ile birlikte restorana gittim. Dışarıda çay içerken polisler geldi. Üzerimde, evimde ve arabamda arama yaptılar. Hiçbir şey çıkmadı. Ceza verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum" dedi.

Tutuksuz sanık İrfan D. ise "Olaydan yaklaşık bir hafta önce arkadaşım Ahmet A. evime misafirliğe geldi. Silahını bizim evde unutmuş. Polisler evde bu silahı buldular. Ben silahı daha sonra farkettim. Kendisine silahı almasını söyledim. Ancak bir türlü fırsat bulup gelmedi. Ben de silahı ona verecektim zaten. Suç kastım yoktur" dedi.

Sanık Nurettin Y. de ifadesinde şunları söyledi:

"Alparslan Çelik'in İzmir'e geleceğini duyunca arkadaşlarımla ben de restorana gittim. Yemek yerken polisler geldi. Üzerimde bir şey çıkmadı. Yemek sırasında bulunan silahtan haberim yoktur. Bana ait olmadığı gibi kime ait olduğunu da bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Sanık Yiğit D. de ele geçirilen silah, tüfek ve diğer eşyalarla bir ilgisinin olmadığını, babası İrfan D.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen silahın kime ait olduğunu de bilmediğini öne sürdü.

Sanık Alparslan Çelik ise, sanıklar İrfan D. ile Yiğit D.'yi tanımadığını ifade ederek, "Bir ihbar üzerine arama yapılmış. Aramalarda ele geçirilen silahlar da üzerimize yıkılmaya çalışılmaktadır. Bu hususları kabul etmiyoruz" dedi.

Sanıklar Alpaslan Çelik ve Avni U., duruşmalardan vareste tutulmak istediklerini de belirtti.

Hakim Fuat Şenoğlu, sanıklar Alpaslan Çelik ve Avni U.'nun duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Bir sonraki duruşmada davanın bitirileceğini belirten hakim Şenoğlu, sanıklar ile avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre verip, duruşmayı nisan ayına erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir'in Karabağlar İlçesinde geçen yıl 31 Mart'ta polise yapılan ihbarda, bir restoranda silahlı kişiler olduğu belirtildi. İhbar üzerlerine restorana giden ekipler, Suriye'de düşürülen Rus uçağının pilotunu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik ile yanında bulunan 17 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 18 şüphelinin üzerlerinde, otomobillerde ve evlerinde yapılan aramada 5 makineli tüfek, 4 tabanca ve 2 telsiz ele geçirildi. '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' ve 'Harp silahı bulundurmak' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen zanlılardan Alparslan Çelik'in de bulunduğu 7'si tutuklandı. 2'si denetimli serbestlik yasasından yararlandırılıp salıverildi, 8 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu davadan tutuklu bunun 7 sanığın tamamı ilk duruşmada tahliye edildi. Alparslan Çelik, başka suçtan hükümlü olduğu için cezaevinde kalmaya devam etti.

Davada yargılanan sanıklar hakkında ayrıca, 'Usulsüz para toplamak' suçundan da soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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